Сегодня Тереза Мэй покинет пост лидера правящей партии

Новости мира: Тереза Мэй сегодня оставит свой пост лидера Консервативной партии.

Сегодня Тереза Мэй покинет пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии, однако продолжит выполнять обязанности премьер-министра Соединенного Королевства, пока ее преемник не определится по итогам внутрипартийной борьбы.

О решении покинуть свой пост, занимаемый с июля 2016 года, 62-летний политик объявила в конце мая, объяснив его невозможностью провести через британский парламент соглашение с Евросоюзом об условиях Brexit.

Должность лидера консерваторов Мэй занимала в течение 1061 дня. Это шестой, самый худший результат в истории партии. По этому показателю она расположилась между Невиллом Чембреленом (1937-1940, 1227 дней) и Иэном Данканом Смитом (2001-2003, 784 дня).

Рекорд же принадлежит Маргарет Тэтчер, которая управляла партией с 1975 по 1990 год или 5769 дней. На втором месте идет Уинстон Черчилль, возглавлявший тори с 1940 по 1955 год в течение 5307 дней.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили девять политиков тори. Это считается фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по по Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД кор оливства Саджид Джавид, а также заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кот Малтхаус. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.