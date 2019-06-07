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Добросовестные компании-банкроты в ЕС получат "второй шанс"

Добросовестные компании-банкроты в ЕС получат "второй шанс"
10:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: ЕС утвердил единую политику реструктуризации долга для терпящих банкротство предпринимателей.

Евросоюз предоставляет добросовестным предпринимателям, которые оказались под угрозой банкротства, повторный шанс.

Совет ЕС принял в четверг директиву о механизмах превентивной реструктуризации на ранней стадии крушения бизнеса, предоставлении "второго шанса", повышении эффективности процедур реструктуризации, несостоятельности и банкротства. Это решение, отмечается в сообщении Совета ЕС, "знаменует собой завершение законодательной процедуры".

"Общая цель директивы, - говорится в сообщении, - состоит в том, чтобы уменьшить существенные барьеры на пути свободного движения капитала, обусловленные различиями между государствами-членами ЕС в правилах реструктуризации и несостоятельности, и повысить культуру спасения бизнеса на основе принципа "второго шанса".

Новые правила направлены на сокращение неработающих (просроченных) кредитов на балансах банков и предотвращение накопления просроченных кредитов в будущем. Предложение направлено на обеспечение надлежащего баланса между интересами должников и кредиторов.

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Главные элементы новых правил включают в себя раннее предупреждение и доступ к информации о вероятной несостоятельности, содействие переговорам по планам превентивной реструктуризации, составление этих планов, отдельные принудительные действия в поддержку переговоров, доступ по крайней мере к одной процедуре, которая может привести к полному погашению долга через 3 года.

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ЕС, Бизнес, Совет ЕС, Банкротство.
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