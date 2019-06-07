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Лукашенко требует разобраться с ущербом за "грязную" нефть из РФ

Лукашенко требует разобраться с ущербом за "грязную" нефть из РФ
11:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Александр Лукашенко требует компенсации за поставку в Белоруссию "грязной" российской нефти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководства нефтеперерабатывающих предприятий страны решить вопросы по компенсации потерь из-за поставки в Белоруссию некондиционной российской нефти.

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - сказал Лукашенко, посещая в пятницу ОАО "Нафтан".

Президента цитирует госагентство БелТА.

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Глава государства отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн. "Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", - сказал он.

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Нефть, Беларусь, Александр Лукашенко, Грязная нефть.
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