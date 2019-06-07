Взрыв в жилом доме Швеции вышиб все окна: есть пострадавшие

Новости мира: Сильный взрыв в жилом доме в шведском городе Линчепинг произошел сегодня утром.

В пятницу утром в шведском городе Линчепинг, что в 174 км к югу от Стокгольма, раздался сильный взрыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Взрыв прогремел около 9:00 недалеко от жилых многоквартирных домов. В некоторых силой взрыва вынесло значительную часть окон.

"Мы начали получать большое количество звонков от людей о сильном взрыве в центре Линчёпинга, на улице Хамнгатан... Мы окружили этот район и работаем над тем, чтобы выяснить, что именно произошло", - заявил представитель полиции Бьорн Оберг.

Полиция сообщила, что есть информация о пострадавших с незначительными повреждениями, их по меньшей мере двое.

Около 20 машин скорой помощи отправились на место. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.