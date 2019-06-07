Скачать
Пятница, 07.06.2019
Украина в Гааге: Россия громко обязалась подавлять финансирование терроризма
Украина в Гааге: Россия громко обязалась подавлять финансирование терроризма
США анализируют украинский ОПК на фоне российской угрозы
США анализируют украинский ОПК на фоне российской угрозы
Украина - Сербия: Шевченко огласил заявку на матч
Украина - Сербия: Шевченко огласил заявку на матч
Пятый сезон сериала "Люцифер" станет финальным
Пятый сезон сериала "Люцифер" станет финальным

Взрыв в жилом доме Швеции вышиб все окна: есть пострадавшие

Смотрите фото (3)
Взрыв в жилом доме Швеции вышиб все окна: есть пострадавшие
12:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Сильный взрыв в жилом доме в шведском городе Линчепинг произошел сегодня утром.

В пятницу утром в шведском городе Линчепинг, что в 174 км к югу от Стокгольма, раздался сильный взрыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Взрыв прогремел около 9:00 недалеко от жилых многоквартирных домов. В некоторых силой взрыва вынесло значительную часть окон.

"Мы начали получать большое количество звонков от людей о сильном взрыве в центре Линчёпинга, на улице Хамнгатан... Мы окружили этот район и работаем над тем, чтобы выяснить, что именно произошло", - заявил представитель полиции Бьорн Оберг.

Взрыв на заводе боеприпасов в РФ: пострадали 70 детсадов и 31 школа

Полиция сообщила, что есть информация о пострадавших с незначительными повреждениями, их по меньшей мере двое.

Около 20 машин скорой помощи отправились на место. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Швеция, Взрыв, Стокгольм, Дом, Жилой дом, Взрыв в доме.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
02 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
03 Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака
04 У Зеленского пояснили конституционность указа о роспуске Рады
05 Оригинальные поздравления в прозе с Днем рождения на 7 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода ночью обесточила 68 населенных пунктов
Непогода ночью обесточила 68 населенных пунктов
Украина vs РФ в Гааге: сегодня последний день слушаний
Украина vs РФ в Гааге: сегодня последний день слушаний
Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 июня
Таисия Повалий напугала фанатов внешним видом
Таисия Повалий напугала фанатов внешним видом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь