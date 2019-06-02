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Взрыв на заводе боеприпасов в РФ: пострадали 70 детсадов и 31 школа

Взрыв на заводе боеприпасов в РФ: пострадали 70 детсадов и 31 школа
10:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Около 70 детсадов и 31 школа пострадали в результате взрыва на оборонном предприятии в нижегородском Дзержинске.

Около ста образовательных учреждений пострадали в результате взрывов на оборонном предприятии в г.Дзержинске Нижегородской области, сообщил журналистам губернатор региона Глеб Никитин.

"Пострадало около 70 детсадов, 31 школа", - сказал Никитин.

По его словам, "никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла", действия по их замене необходимо осуществить в ближайшие сутки.

Глава региона напомнил, что жителям пострадавших домов нужно обращаться по телефону 112, либо в свою управляющую компанию.

"Все необходимые ресурсы для устранения последствий будут выделены", - сказал Никитин.

По его словам, взрыв произошел около полудня субботы на складе готовой продукции боеприпасов, в результате произошло возгорание, было эвакуировано 28 человек и проведено оцепление.

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Губернатор отметил, что в результате взрыва пострадало большое количество зданий, в том числе многоквартирных домов. Также было нарушено электроснабжение поселка Пыра, в настоящее время оно полностью восстановлено.

Глава Дзержинска Иван Носков сообщил журналистам, что "предварительный ущерб оценивается, по предварительным данным, миллионами рублей".

"Получена гарантия правительства о финансировании на устранение чрезвычайной ситуации. Мы сейчас определяемся с размером ущерба школ, садиков, театров. Занимаемся выяснением ситуации с жилым фондом, параллельно их устраняем", - сказал Носков.

"Выбиты стекла, двери, больше речи ни о чем не идет. Мы считаем, что отделались достаточно легко", - добавил он.

В свою очередь глава ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков сообщил, что "в воскресенье люди будут возвращаться с дач, количество обращений (по ущербу-ред.) может возрасти".

"Мы к этому готовы. С утра будут продолжены работы следственных органов, они будут оценивать последствия", - сказал он.

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Глава регионального ГУ МЧС подчеркнул, что спасатели вместе с пиротехниками обследовали территорию.

"С пиротехниками мы каждое место прошли, никаких симптомов последствий взрыва нет, как для жителей города, так и ближайших пунктов. Частично мы группировку сил и средств сняли", - сказал он.

Как сообщалось, в субботу два взрыва произошли в западной части Дзержинска Нижегородской области РФ на ГосНИИ "Кристалл". Отмечается, что взрывы произошли в цехе по производству тротила.

Как сообщалось ранее, в городе введен режим ЧП.

Российское государственное предприятие "Кристалл" занимается "созданием взрывчатых веществ, безопасных технологий их производства, испытаниями, транспортировкой и утилизацией".

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Россия, Взрыв, Дзержинск, Кристалл, Взрыв на оборонном заводе в РФ.
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