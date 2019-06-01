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Взрыв на военном заводе в РФ: Число пострадавших возросло, в городе введен режим ЧП

Взрыв на военном заводе в РФ: Число пострадавших возросло, в городе введен режим ЧП
17:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Количество жертв взрывов на заводе в Росси возросло до 42, в городе введен режим ЧС.

Более 40 человек получили ранения при взрывах на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, 14 из них госпитализированы. В городе введен режим ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"По данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате взрыва на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - сообщили в Минздраве.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, ситуация на заводе стабилизирована, угрозы распространения пожара нет.

На оборонном заводе в России произошел взрыв: пострадали 19 человек

Кроме того, по данным агентства, в результате взрывов зафиксированы повреждения в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов.

При этом правительство области сообщило, что в городе Дзержинск, а также трех близлежащих поселках введен режим ЧС, что позволил уже начать восстановительные работы. Необходимости в эвакуации жителей населенных пунктов нет.

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Россия, Взрыв, Дзержинск, Кристалл.
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