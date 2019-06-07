Мэй сложила полномочия лидера Консервативной партии

Новости мира: В то же время Мэй будет оставаться исполняющим обязанности лидера партии до тех пор, пока не будет избран ее преемник.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально сложила полномочия лидера Консервативной партии.

Как сообщает британский телеканал SkyNews, в правительстве Великобритании на Даунинг-стрит воспринимают заявление об отставке Мэй с поста лидера партии "Тори" как незначительное событие, поскольку, вероятно, она будет оставаться на посту премьера еще много недель.

Официальные представители парламентской группы Консервативной партии в Палате общин, которая называется "Комитет Тори 1922", подтвердили, что Мэй сложила полномочия лидера партии. Это позволяет официально начать внутрипартийную борьбу с целью определения нового лидера Консервативной партии для замены Мэй.

В "Комитет Тори 1922" заявили, что приглашают членов парламента от консерваторов подать заявки на замещение должности лидера партии. Заявки принимаются до 17:00 понедельника (по местному времени).

В настоящее время 11 кандидатов публично заявили о намерении участвовать в процессе отбора нового лидера. Понадобится несколько раундов голосования членов парламента от консерваторов, чтобы определить финальную пару. Победитель будет определен членами партии во время голосования бюллетенями.

Ожидается, что консерваторы смогут проголосовать до 17:00 22 июля, что означает, что новый лидер Консервативной партии и соответственно новый премьер-министр приступит к исполнению своих обязанностей не раньше 23 июля.