Скачать
Пятница, 07.06.2019
Зеленский пообещал мощный ответ ВСУ на обстрелы из ОРДЛО
Зеленский пообещал мощный ответ ВСУ на обстрелы из ОРДЛО
США анализируют украинский ОПК на фоне российской угрозы
США анализируют украинский ОПК на фоне российской угрозы
Нидерланды - Англия. Видео голов и обзор полуфинала Лиги наций
Нидерланды - Англия. Видео голов и обзор полуфинала Лиги наций
Эксперты оценили изменения климата Сибири
Эксперты оценили изменения климата Сибири

СМИ: в ЕС готовы отсрочить Brexit до весны в ожидании референдума

СМИ: в ЕС готовы отсрочить Brexit до весны в ожидании референдума
11:44 Сегодня Телеграф

Новости мира: Германия и другие страны ЕС готовы перенести Brexit с осени на следующую весну независимо от будущего премьера Великобритании.

Большинство стран Европейского Союза поддержат новую отсрочку выхода Великобритании из блока, независимо от того, кто станет следующим британским премьер-министром.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

По данным издания, не менее 25 европейских правительств, в том числе Германия, готовы отсрочить Brexit.

В Европе считают, что будущий глава правительства Великобритании будет вынужден использовать дополнительное время для второго референдума, чтобы получить согласие депутатов в парламент на утверждение соглашения с ЕС.

Трамп поддержал Brexit

Ожидается, что конечный срок выхода Британии из ЕС будет отложен до весны следующего года. Как известно, по последним договоренностям Британии должен покинуть блок 31 октября.

Как известно, 7 июня премьер Великобритании Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии, однако будет возглавлять правительство, пока однопартийцы не изберут ее преемника. Как ожидается, процесс выбора завершится в начале июля.

Трамп рекомендует Лондону не выплачивать ЕС $50 млрд долга

Среди основных претендентов на пост - бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, его преемник Джереми Хант, бывший министр по Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды Майкл Гоув.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
02 Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
03 Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака
04 У Зеленского пояснили конституционность указа о роспуске Рады
05 В ЕС напомнили ОБСЕ, что в конфликте на Донбассе виновна РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода ночью обесточила 68 населенных пунктов
Непогода ночью обесточила 68 населенных пунктов
На Донбасс доставлена гумпомощь правительства Швейцарии
На Донбасс доставлена гумпомощь правительства Швейцарии
Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 июня
Таисия Повалий напугала фанатов внешним видом
Таисия Повалий напугала фанатов внешним видом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь