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Эстония избрана непостоянным членом Совбеза ООН

Эстония избрана непостоянным членом Совбеза ООН
22:59 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Эстония заменит Польшу в Совете Безопасности ООН.

На Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке Эстония была выбрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2020-2021 годов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В голосовании участвовали все 193 государства-члена ООН. Для того, чтобы быть избранной, Эстонии нужно было заручиться поддержкой 129 стран.

В первом туре Эстония получила 111 голосов, а Румыния - 78 голосов.

Во втором туре в голосовании приняли участие 190 стран, Эстония получила 132 голоса, Румыния - 58 голосов.

Новые непостоянные члены выбираются из четырех региональных групп - два из Африки, один из Азии-Океании, один из Латинской Америки и один из стран Восточной Европы. До сих пор Восточную Европу в Совбезе ООН представляла Польша.

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В первом туре тайного голосования Вьетнам, Тунис и Нигер получили более 190 голосов и были избраны. Сент-Винсент и Гренадины были избраны 181 голосом.

Наряду с пятью постоянными членами (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай) в каждом составе СБ ООН также действуют 10 непостоянных членов, которых избирают на два года в порядке ротации и которые представляют разные географические регионы. Ежегодно пять непостоянных членов переизбираются.

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Польша, Эстония, ООН, Совбез ООН.
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