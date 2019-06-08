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В парламенте Молдовы хотят избежать досрочных выборов

В парламенте Молдовы хотят избежать досрочных выборов
05:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В парламенте Молдовы проходят переговоры между представителями Партии социалистов и политического блока "ACUM".

В пятницу вечером, 7 июня, в здании парламента Молдовы продолжаются последние переговоры между представителями Партии социалистов и политического блока "ACUM" по вопросу формирования парламентской коалиции.

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, несколькими часами ранее Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о том, что максимальный срок для формирования коалиции и утверждения нового правительства истекает в полночь в пятницу, 7 июня, после чего президент обязан распустить парламент и назначить досрочные выборы.

В переговорах принимают участие члены Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан, Гайк Вартанян, Влад Батрынча и Василий Боля, руководители блока "ACUM" Майя Санду и Андрей Нэстасе, а также другие депутаты парламента.

Несколькими часами ранее перед зданием парламента Молдовы прошел многотысячный митинг сторонников Демократической партии, выступающих против досрочных выборов.

Во время митингов в экстренную службу "112" поступил звонок о том, что якобы здания парламента, правительства и президентуры заминированы. Во всех трех административных зданиях работают представители правоохранительных органов.

Как известно, по результатам парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, в новый парламент вошли Партия социалистов (35 мандатов из 101), Демократическая партия (30), политический блок "ACUM" (26), партия "Шора" (7) и три независимых кандидата. Для создания парламентского большинства и последующего утверждения правительства необходимы были голоса как минимум 51 депутата.

Однако ни социалисты, ни политический блок "ACUM", ни Демократическая партия так и не смогли договориться о формировании парламентского большинства.

Додон готов в понедельник распустить парламент Молдовы

Ожидается, что в ближайшие 2-3 дня президент Игорь Додон, согласно вердикту Конституционного суда, подпишет указ о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов. По предварительным данным, для их организации и проведения необходимо чуть более пяти миллионов евро.

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Молдова, Парламент, ACUM, Парламентской коалиция.
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