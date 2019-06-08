Бундестаг одобрил новый пакет миграционных законов

Новости мира: В Германии приняли пакет миграционных законов.

Немецкий Бундестаг в пятницу принял целый пакет миграционных законов, обсуждение по которым велось годами.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"В первую очередь речь идет об иммиграции и специалистах. Германии крайне нужны квалифицированные кадры… Мы открываем рынок труда для людей из стран, не входящих в ЕС", - пояснил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

Напоминаем, закон открывает двери в ФРГ специалистам различных специальностей, а не только "академических". К тому же, теперь граждане стран, не входящих в ЕС, смогут при наличии соответствующей квалификации и достаточном владении языка приезжать в страну без наличия трудового контракта и искать работу на месте в течение полугода при условии, что расходы по своему пребыванию в этот период человек будет полностью оплачивать сам.

Помимо того, пакет оговаривает такие темы как интеграция, поскольку хорошая адаптация мигрантов обеспечит им и их работодателям безопасность и нормальные условия труда. И условия депортации тех, кто не имеет шансов получить официальный статус в стране. В будущем процесс высылки должен стать более эффективным.

В правительстве убеждены, что принятый пакет законов позволит государству лучше контролировать приток мигрантов.