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Петиция о Голодоморе на сайте Бундестага набрала необходимые подписи

Петиция о Голодоморе на сайте Бундестага набрала необходимые подписи
09:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Петиция о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933 на сайте Бундестага набрала необходимое количество голосов.

Онлайн-петицию, размещенную на сайте парламента Германии, о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, подписало более 50 тыс. человек, сообщили в Бундестаге.

Вечером в воскресенье количество проголосовавших за петицию превысило необходимый минимум в 50 тыс. голосов.

Петиция на сайте немецкого Бундестага была размещена 14 декабря 2018 года. Документ предлагает немецким депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов. Теперь петиция должна быть рассмотрена парламентом и, возможно, Бундестаг поставит на рассмотрение вопрос о признании геноцида украинского народа.

Сбор подписей продлится также 27 мая.

Петицию имеют право также поддерживать граждане других стран, в том числе и Украины.

Отметим, в тексте петиции немецкому парламенту предлагают признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, "вызванным советским режимом под руководством Сталина". На сегодня Голодомор признали Канада, Австралия, Португалия, Ватикан, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Польша, Венгрия, Эквадор, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, США, Италия, Испания, Бразилия, Чехия. Еще ряд стран осудил Голодомор как преступный акт против человечности.

Напомним, эта петиция появилась в конце апреля. По словам министра иностранных дел Павла Климкина, ее инициировала мюнхенская община.

24 мая он обратился к украинцам с просьбой подписать петицию о Голодоморе на сайте Бундестага, так как за три дня необходимо было набрать еще около 25 тыс. подписей.

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Голодомор, ФРГ, Геноцид, Бундестаг, Голодомор 1932-1933 годов.
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