Бронемашины ФРГ и Нидерландов пересекли границу с Польшей

Новости мира: Границу между Польшей и Германией пересекли нидерландские и немецкие бронированные машины.

Нидерландские и немецкие бронированные машины пересекли границу между Польшей и Германией и, в сопровождении польской военной полиции, проехали к месту проведения учений Noble Jump 2019 (Почетный прыжок 2019).

Соответствующее сообщение в сопровождении видеоряда размещено на мультимедийном портале НАТО.

Учения Noble Jump 2019 нацелены испытать способность НАТО к развертыванию наземного компонента Сил реагирования НАТО (NRF), особенно боевых групп высокой готовности.

Как говорится в сообщении, к учениям привлечены подразделения четырех стран НАТО – Германии, Нидерландов, Норвегии и страны-хозяйки – Польши.

Силы реагирования НАТО – это многонациональный контингент, который состоит из сухопутного, воздушного, морского компонентов и сил спецназа. Решение относительно повышения способности сил к быстрому развертыванию на территории НАТО и за его пределами было принято союзниками во время Брюссельского саммита НАТО летом прошлого года. Этим решением была поставлена задача сократить время для трансграничного развертывание войск НАТО в 5 дней до конца 2019 года.

Обучение Noble Jump 2019, которые проводятся с 24 мая до 14 июня, являются важной составляющей этих усилий.

В учениях, которые происходят на западе Польши, принимают участие 2,5 тысячи личного состава вооруженных сил Германии, Нидерландов и Норвегии и 1000 единиц техники, в частности, 600 бронетранспортеров и 70 танков с военных баз в Германии. Тренировки на польском полигоне Заган (Zagan) вблизи города Кемниц (Chemnitz) предусматривают организацию обороны против наступления танковых сил и пехоты противника, обнаружение и обезвреживание минных полей, а также практические упражнения по ведению артиллерийского огня.

Общее командование Силами реагирования НАТО осуществляет адмирал Джеймс Фогго из состава Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Неаполе.

Как говорится в сообщении, лидеры стран НАТО решили создать силы высокой готовности на саммите 2014 года в Уэльсе, в ответ на изменения в ситуации по безопасности после агрессии России против Украины, а также росте нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.