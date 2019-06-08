Политики ФРГ разошлись во мнениях относительно санкций против РФ

Новости мира: Мнения немецких политиков в вопросе санкций против России разошлись.

Немецкие политики высказали противоположно разное мнение по поводу санкций против России.

Таблоид Bild приводит комментарий председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Экономические санкции - это реакция на незаконное поведение российского правительства в Крыму и на востоке Украины. Пока поведение России остаётся прежним, для изменений в экономическом сотрудничестве нет места", - заявила лидер ХДС.

Реакция Крамп-Карренбауэр, а также ряда других представителей ХДС вызвана сделанным накануне заявлением их однопартийца, главы правительства земли Саксония Михаэля Кречмера, который на экономическому форуме в Санкт-Петербурге и во время встречи с президентом России Путиным настаивал на необходимости отмены санкций. По его словам, такие меры являются серьёзной проблемой для саксонской и в целом восточногерманской экономики.

Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг (Социал-демократическая партия Германии) также выступили за "новый старт в немецко-российских отношениях".

В Санкт-Петербурге состоялась встреча министра экономики ФРГ Петере Альтмайера (также в являющегося членом ХДС) с российским коллегой Максимом Орешкиным, по итогам которой было подписан меморандум о намерениях в целях эффективного партнёрства, суть которого немецкие СМИ описывают так: немецкие технологии должны помочь в будущем российской экономике оставаться на плаву.

Все трое представителей немецкой власти также высказались в поддержку проекта газопровода Nord Stream 2.