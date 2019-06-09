В аэропорту Амстердама отменили 16 рейсов

Новости мира: В аэропорту Амстердама в связи с сильным ветром отменили рейсы

Из-за сильного ветра нидерландский авиаперевозчик KLM отменил 16 рейсов. Несколько взлетно-посадочных полос закрыты вообще.

Об этом сообщает NOS.

"KLM отменил шестнадцать рейсов. По словам спикера, такие меры необходимы, чтобы предотвратить задержку еще большего количества рейсов. Ветер оказался сильнее, чем ожидалось ", - говорится в сообщении.

По словам представителя аэропорта, значительная часть всех рейсов, вылетающих или прибывающих в аэропорт "Схипхол" задерживается. В большинстве случаев это не более одного часа, но один самолет задержался на 2:00.

Также сильный ветер повлиял и на график поездов. Поваленные деревья и разнесены ветром ветви мешали движению. Поезда опаздывали на несколько часов. Из-за непогоды по всей стране отменили много фестивалей и спортивных мероприятий.