В Литве начались масштабные учения НАТО

Новости мира: Стартовали крупномасштабные учения НАТО в Литве.

Крупномасштабные военные маневры Gelezinis Vilkas 2019 (Железный волк-2019) с участием около 4 тысяч военнослужащих из 10 стран и более тысячи единиц техники начались в Литве и продлятся две недели.

Об этом сообщило командование литовской армии в субботу, 8 июня.

"Целью учений, в которых участвуют подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", - говорится в сообщении.

В крупнейших для Литвы в этом году маневрах, кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие США, Великобритании, Германии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехии и Эстонии. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

Учения состоятся на полигоне в районе города Пабраде (восточная часть Литвы у границы с Беларусью) и на полигоне Гайжюнай (центр страны). Военная техника с мест постоянной дислокации в район учений пройдет гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции. Часть эпизодов манёвров пройдет по согласованию с местными властями на прилегающих к полигонам гражданских территориях.

Литва предварительно направила приглашение наблюдать за учениями в Беларусь, Россию, Финляндию и Швецию.