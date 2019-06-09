Конституционный суд назначил и.о.президента Молдовы: кто им стал

Новости мира: Конституционный суд Молдовы в воскресенье, 9 июня, утром назначил временно исполняющего обязанности президента Республики Павла Филипа, заместителя главы Демократической партии.

Сегодня утром Конституционный суд Молдовы принял решение о назначении временно исполняющего обязанности президента Республики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Point.md.

На эту должность назначен заместитель председателя Демократической партии Павел Филип. В решении КС говорится, что обстоятельства назначения временно исполняющего обязанности президента были установлены после обращения группы депутатов.

"Обстоятельством, оправдывающим временную должность Президента Республики Молдова в процедуре роспуска Парламента, является преднамеренный отказ президента выполнить свое конституционное обязательство обратиться в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента 10-го законодательного органа, с последующим выпуском указа о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов, что, согласно статье 91 Конституции, является временной невозможностью использовать свои полномочия в этом отношении", — говорится в решении.

Павел Филипп должен сообщить Конституционный суд об обстоятельствах, оправдывающих роспуск парламента 10-го законодательного органа, и, в зависимости от обстоятельств, выдать указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Ранее молдавские социалисты и блок ACUM приняли декларацию о "захвата государства" в ответ на решение Конституционного суда о незаконности новых назначений. Напомним, парламент Молдовы в ночь на воскресенье назначил правительство и премьер-министра.