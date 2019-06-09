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В Варшаве сгорел недостроенный небоскреб: искры летели со 130-метровой высоты

В Варшаве сгорел недостроенный небоскреб: искры летели со 130-метровой высоты
12:30 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Варшаве произошло возгорание на последнем, 25-м этаже недостроенного небоскреба, пострадавших нет.

В Варшаве загорелся недостроенный небоскреб. Возгорание произошло на последнем, 25-м, этаже здания. Искры и раскаленные обломки летели вниз со 130-метровой высоты. На момент возгорания в здании людей не было, поэтому во время пожара никто не пострадал, говорится в сюжете ТСН.

Огнеборцы тушили пламя всю ночь, потому что работу им осложняла труднодоступность площадей, охваченных огнем. Аварийных лестниц на здании не было, поэтому до места огня им пришлось добираться пожарными лестницами.

Укротить пламя удалось лишь на рассвете. Что послужило причиной возгорания – до сих пор выясняют. 

Отмечается, что большие убытки пожар не нанес. К счастью никто не пострадал. Инвесторы сообщили, что строительство небоскреба продолжится в ближайшее время. Сейчас идет точный подсчет убытков и выявления причин возгорания.

Ранее сообщалось, что беременным женщинам и детям, которые живут возле разрушенного огнем собора Нотр-Дам в Париже, рекомендовано сдать анализы крови из-за опасений о возможном отравлении свинцом.

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Варшава, Пожар, Видео, Фото, Недостроенный небоскреб.
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