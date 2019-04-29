Пожар в Нотр-Даме: в домах парижан мог осесть опасный свинец

Новости мира: Полиции Парижа предупредила жителей близких к Нотр-Даму районов о возможном загрязнении свинцом после пожара.

Жителей столицы Франции, проживающих вблизи Нотр-Дама, предупредили о том, что их дома могут быть загрязнены свинцом.

Об этом информирует Le Point.

“Результаты лабораторного анализа обнаружили свинец в помещениях, которые оставались открытыми во время пожара, и в них оседала пыль”, - отмечается в сообщении.

Речь идет о свинце, который содержался в каркасе собора и его шпиле.

В связи с этим городские власти призвали жителей кварталов вблизи Нотр-Дама провести влажную уборку в своих домах.

Как сообщалось, собор Парижской Богоматери значительно пострадал в результате пожара, который произошел 15 апреля. Огнем уничтожен главный шпиль и две трети деревянной крыши. Уцелели две башни и фасад. Также удалось эвакуировать и сохранить основные духовные реликвии и сокровища храма.