Пожар в Нотр-Даме: в домах парижан мог осесть опасный свинец

Жителей столицы Франции, проживающих вблизи Нотр-Дама, предупредили о том, что их дома могут быть загрязнены свинцом.
Об этом информирует Le Point.
“Результаты лабораторного анализа обнаружили свинец в помещениях, которые оставались открытыми во время пожара, и в них оседала пыль”, - отмечается в сообщении.
Речь идет о свинце, который содержался в каркасе собора и его шпиле.
В связи с этим городские власти призвали жителей кварталов вблизи Нотр-Дама провести влажную уборку в своих домах.
Как сообщалось, собор Парижской Богоматери значительно пострадал в результате пожара, который произошел 15 апреля. Огнем уничтожен главный шпиль и две трети деревянной крыши. Уцелели две башни и фасад. Также удалось эвакуировать и сохранить основные духовные реликвии и сокровища храма.