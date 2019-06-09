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Джонсон в случае победы пообещал не платить ЕС отступные за Brexit

Джонсон в случае победы пообещал не платить ЕС отступные за Brexit
12:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал в случае победы не платить отступные за Brexit на условиях Евросоюза.

Один из претендентов на премьерский пост в правительстве Британии Борис Джонсон пообещал не платить отступные за Brexit на условиях ЕС. Об этом пишет DW.

"Борис Джонсон, фаворит соревнования за право стать следующим британским премьер-министром, заявил, что удержался бы от уплаты отступных за Brexit Европейскому Союзу, если сообщество не предложит лучшие условия соглашения Brexit", - говорится в сообщении.

Джонсон хочет использовать вопрос отступных выплат, как козырь в переговорах, с надеждой получить более выгодное соглашение, чем это удалось Терезе Мэй.

"Наши друзья и партнеры должны понимать, что деньги будут удержаны до тех пор, пока мы не получим большей ясности относительно пути вперед", - сказал политик.

Мэй сложила полномочия лидера Консервативной партии

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе рекомендовал Великобритании не платить отступные ЕС. Он также поддержал Джонсона в качестве главного претендента на должность главы правительства. Кроме того, Джонсон заметил, что он отвергнет согласованное Мэй соглашение относительно границы с Ирландией.

Как сообщалось, бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями накануне референдума за Brexit в 2016 году, речь идет о ложных заявлениях политика о том, что Британия платит ЕС 350 миллионов фунтов стерлингов еженедельно.

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Все по теме:

Борис Джонсон, Премьер-министр Великобритании, Борьба за пост, Отступные за Brexit, Пообещал не платить, На условиях ЕС.
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