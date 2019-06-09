Полиция Албании применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Новости мира: Во время протестов в Албании полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ против тысяч людей, которые в очередной раз вышли на улицы столицы Албании Тираны, требуя отставки премьер-министра страны Эди Рамы.

Об этом сообщает Euronews.

"Петарды были брошены, и полиция ответила водометами и слезоточивым газом во время восьмой подобной демонстрации, которые происходят после того, как Демократическая партия (оппозиционная - ред.) вышла из парламента Албании в феврале", - сообщает издание.

Лидер Демократической партии оппозиционер Лулзима Баша и его сторонники обвиняют лидера Социалистической партии - премьер-министра Албании Эди Раму в препятствовании экономическому и социальному развитию, коррупции и связях с организованной преступностью.

Рама неоднократно отвергал призывы к его отставке и отрицал обвинения в коррупции, которые были выдвинуты против него.

Как известно, в пятницу Высокий представитель ЕС Федерика Могерини в Брюсселе встретилась с исполняющим обязанности министра иностранных дел Албании Гентом Сакаи (Gent Cakaj) и подтвердила намерение начать переговоры о членстве этой страны в ЕС.