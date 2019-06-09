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И. о президента Молдовы Филип назначил досрочные выборы в парламент

И. о президента Молдовы Филип назначил досрочные выборы в парламент
16:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил на 6 сентября 2019 года досрочные выборы.

Исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филип объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Radio Сһіѕіпаи.

Филипп, которому Конституционный суд страны передал полномочия президента, сразу же подписал указ о роспуске парламента Молдовы.

Также и. о. президента издал указ о назначении досрочных парламентских выборов в стране. Согласно решению Филипа, досрочные выборы молдовского парламента состоятся 6 сентября 2019 года.

Как сообщалось, Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игоря Додона от должности. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу. Решение приняли из-за того, что Додон не распустил парламент.

В ночь на 9 июня в столице Молдовы неизвестные лица заблокировали здания правительства, министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения.

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Все по теме:

Конституционный суд Молдовы, Игорь Додон, Павел Филип, Названа дата, Досрочные парламентские выборы в Молдове.
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