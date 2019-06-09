Скачать
Воскресенье, 09.06.2019
В партии "Слуга народа" прояснили позицию по вопросам армии и внешней политики
В партии "Слуга народа" прояснили позицию по вопросам армии, ЕС и НАТО
ЕС признал новое правительство Молдовы
ЕС признал новое правительство Молдовы
Пресс-конференции Шевченко перед матчем с Люксембургом (Видео)
Пресс-конференции Шевченко перед матчем с Люксембургом (Видео)
СМИ: Леонардо Ди Каприо ищет невесту для голливудского холостяка
СМИ: Леонардо Ди Каприо ищет невесту для голливудского холостяка

ЕС признал новое правительство Молдовы

ЕС признал новое правительство Молдовы
18:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: ЕС назвал новое правительство Молдовы легитимным и готов с ним работать.

Европейский союз положительно воспринимает принятые в субботу парламентом Молдовы решения, готов работать с новым правительством и считает его легитимным, говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и европейского комиссара Йоханнеса Хана "О политической ситуации в Республике Молдова".

Текст документа поступил в "Интерфакс" в воскресенье из офиса делегации Европейского союза в Молдове.

"Европейский союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации", - говорится в документе.

Высокопоставленные представители ЕС подчеркивают, что "уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений".

"Это также, прежде всего, ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова. В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Молдавии, Европейский союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, накануне главы дипломатических миссий России, США и Европейского союза в Кишиневе присутствовали на заседании парламента и выступили с заявлениями в поддержку действий парламента. Совет Европы также призвал молдавские власти соблюдать принципы верховенства закона.

Молдова: Новый премьер призывает "поддержать новое законное правительство"

Накануне парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

Экстренное заседание парламента Молдовы: Страну признали "захваченным государством"

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, ЕС, Йоханнес Хан, Федерика Могерини, ACUM.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В штабе Порошенко назвали причины поражения на выборах президента Украины
02 У Зеленского опровергли помилование Вячеслава Высоцкого
03 Боксер едва не умер после нокаута, врачи спасли его прямо в ринге (Видео)
04 Гройсман рассказал, благодаря чему удастся повысить пенсии
05 Гороскоп на сегодня, 9 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Бангладеш задержали группу украинцев
В Бангладеш задержали группу украинцев
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Украинский певец рассказал о концертах в России
Украинский певец рассказал о концертах в России
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь