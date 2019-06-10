Молдова: Санду и Филип параллельно провели заседания правительств

Новости мира: В Молдове параллельно состоялись заседания правительств Санду и Филипа.

В здании парламента Молдовы состоялось заседание нового правительства под руководством Майи Санду. В то же время, Павел Филип провел в здании правительства заседание своего кабинета.

Как сообщает молдавский ресурс Newsmaker, в ходе заседания своего правительства Санду заявила, что считает, незаконным отсутствие доступа нового кабмина в здание правительства. По ее словам, новый кабмин не будет пытаться насильно проникнуть в здание.

Тем временем, Павел Филип собрал на заседание министров, госсекретарей, руководителей агентств и госинститутов, чтобы обсудить работу правительства в контексте сложившейся политической ситуации.

"Существует Конституция и законы страны, которыми мы руководствуемся в нашей деятельности. Госинституты будут работать в нормальном режиме, так, чтобы граждане не страдали от этого тупика, который можно преодолеть путем диалога политических сил", — написал Филип на своей странице в facebook.

Отмечается, что заседание правительства Филипа нигде не транслировали онлайн, по-видимому, там почти не было СМИ. Здание правительства Молдовы оцеплено сотрудниками полиции.

Возле здания также находятся несколько протестующих из палаточного городка.

Отмечается, что лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, посещая палаточный лагерь, разбитый у здания, заявил, что палатки будут стоять "пока страну не освободят".