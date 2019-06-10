Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО
Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО
Тимошенко возглавила список "Батькивщины"
Тимошенко возглавила список "Батькивщины"
Украина назвала заявку на матч против Люксебурга
Украина назвала заявку на матч против Люксебурга
Приметы и обряды на 10 июня - День Евгения Тихого
Приметы и обряды на 10 июня - День Евгения Тихого

СБУ усилила режим на границе с Молдовой: опасаются российских радикалов

СБУ усилила режим на границе с Молдовой: опасаются российских радикалов
10:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На въезде в Молдову с территории Украины усилен контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных россиян.

В Службе безопасности Украины заявляют, что на украинско-молдавской границе был усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации.

С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины по радикально настроенных граждан Российской Федерации", - сообщает пресс-центр СБ Украины в понедельник утром.

В украинской спецслужбе также подчеркнули, что оперативно отслеживают сложившуюся в Республике Молдова внутреннеполитическую ситуацию.

"В рамках партнерских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе", - добавили в пресс-центре Службы.

Ягланд дал оценку политическим событиям в Молдове

Как сообщалось, вечером 9 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что провел расширенное совещание на базе СНБО в связи с обострением политического кризиса в Молдове.

"Проанализировали возможные угрозы ситуации с безопасностью в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - написал он на своей странице в Facebook.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, СБУ, Россия, Радикалы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Всеукраинская аграрная рада усомнилась в одном из кандидатов в списке "Слуги народа"
03 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
04 МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
05 Это вас точно удивит: астронавт показал, что происходит с медом в условиях невесомости (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Политический кризис в Молдове: Реакция США
Политический кризис в Молдове: Реакция США
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Главные новости 9 июня: Списки &quot;Слуги Народа&quot; и &quot;ЕС&quot; и правительственный кризис в Молдове
Главные новости 9 июня
Джастин Бибер вызвал известного актера на бой
Джастин Бибер вызвал известного актера на бой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь