Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО

Новости Украины: В СНБО отреагировали на ситуацию в Молдове.

В связи с ситуацией в Молдове Совет национальной безопасности и обороны Украины собрал срочное заседание.

Совещание провели вечером в воскресенье, 9 июня, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы безопасности ситуации в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - написал Данилюк в Facebook.

Другие подробности не сообщаются.

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду призвала государственных служащих всех учреждений "поддержать новое законное правительство". Она сообщила, что в понедельник пойдет правительство, и выразила надежду, что сотрудники госучреждений "выразят поддержку новому правительству".

Вместе с тем Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил действующего премьер-министра Филипа и.о. главы государства. Филип в качестве главы государства распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.