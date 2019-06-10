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Понедельник, 10.06.2019
Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО
Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО
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Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО

Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО
09:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В СНБО отреагировали на ситуацию в Молдове.

В связи с ситуацией в Молдове Совет национальной безопасности и обороны Украины собрал срочное заседание.

Совещание провели вечером в воскресенье, 9 июня, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы безопасности ситуации в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - написал Данилюк в Facebook.

Другие подробности не сообщаются.

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Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду призвала государственных служащих всех учреждений "поддержать новое законное правительство". Она сообщила, что в понедельник пойдет правительство, и выразила надежду, что сотрудники госучреждений "выразят поддержку новому правительству".

Вместе с тем Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил действующего премьер-министра Филипа и.о. главы государства. Филип в качестве главы государства распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

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Молдова, СНБО, Александр Данилюк.
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