В Греции неизвестные подожгли автомобиль дипмиссии Турции

Новости мира: Министерство иностранных дел Греции назвало неприемлемым и осудило поджог автомобиля дипломатической миссии Турции в Салониках.

Министерство иностранных дел Греции осудило поджог автомобиля турецкой дипломатической миссии в Салониках. Об этом говорится в заявлении греческого ведомства, сообщает Ekathimerini.

"Такие неприемлемые и безответственные действия (как поджог авто дипмиссии Турции — прим. ред.) противоречат ценностям и принципам греческой политической культуры и не достигнут своей цели", - говорится в заявлении.

Как сообщает Ekathimerini, поджог произошел около 5 утра в понедельник в городе Салоники. Автомобиль сначала облили бензином, а потом подожгли.

В результате инцидента один автомобиль полностью сгорел, а еще двум был причинен значительный ущерб. Никто из людей не пострадал.

Отмечается, что атака на машину произошла на фоне высказываний со стороны турецких чиновников по суверенному праву над отдельными территориями на востоке Средиземного и Эгейского морей.