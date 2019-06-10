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В Греции неизвестные подожгли автомобиль дипмиссии Турции

В Греции неизвестные подожгли автомобиль дипмиссии Турции
16:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Министерство иностранных дел Греции назвало неприемлемым и осудило поджог автомобиля дипломатической миссии Турции в Салониках.

Министерство иностранных дел Греции осудило поджог автомобиля турецкой дипломатической миссии в Салониках. Об этом говорится в заявлении греческого ведомства, сообщает Ekathimerini.

"Такие неприемлемые и безответственные действия (как поджог авто дипмиссии Турции — прим. ред.) противоречат ценностям и принципам греческой политической культуры и не достигнут своей цели", - говорится в заявлении.

Как сообщает Ekathimerini, поджог произошел около 5 утра в понедельник в городе Салоники. Автомобиль сначала облили бензином, а потом подожгли.

В результате инцидента один автомобиль полностью сгорел, а еще двум был причинен значительный ущерб. Никто из людей не пострадал.

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Отмечается, что атака на машину произошла на фоне высказываний со стороны турецких чиновников по суверенному праву над отдельными территориями на востоке Средиземного и Эгейского морей.

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Греция, Салоники, Поджог автомобиля, Дипломатическая миссия Турции.
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