Правительство Канады с 2021 года запретит одноразовый пластик

Новости мира: С 2021 года правительство Канады приняло решение о введении запрета на использование одноразовых пластиковых изделий.

Правительство Канады планирует запретить использование с 2021 года одноразовых пластиковых изделий. Об этом сообщает CBC News.

"Пластиковые соломинки, ватные палочки, мешалки для напитков, тарелки, столовые приборы и воздушные шарики на палочках - это лишь часть одноразового пластика, который будет запрещен в Канаде", - говорится в сообщении.

Также под запрет подпадут контейнеры из-под фаст-фуда и чашки из пенополистирола.

Как отмечается, это только часть глобальной стратегии Канады в борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком. Ожидается, что полную версию правительство страны объявит в ближайшее время.

На последнем саммите "Большой семерки" Франция, Канада, Германия, Италия, Великобритания подписали хартию, согласно которой к 2040 году весь пластик, произведенный в этих странах, будет повторно использоваться, перерабатываться или сжигаться для производства энергии.