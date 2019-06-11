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Додон отменил указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов

Додон отменил указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов
11:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент Молдавии Игорь Додон отменил указ о роспуске парламента, который подписал исполняющий обязанности президента Павел Филип.

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что отменил подписанный в воскресенье премьер-министром в качестве исполняющего обязанности президента указ о роспуске парламента.

"Я отменил подписанный Павлом Филипом указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Во-первых, мы не признаем этот указ, во-вторых, он был подписан с грубыми нарушениями законодательства. Действующий премьер-министр не имеет права исполнять обязанности президента, а перед подписанием указа было обязательным проведение консультаций с парламентскими фракциями - их не было", - сказал Додон на брифинге после заседания Высшего совета безопасности во вторник.

Как сообщалось, в воскресенье Конституционный суд Молдавии отменил решения парламента и признал их незаконными. Конституционный суд уполномочил действующего премьер-министра Филипа временно исполнять обязанности президента, чтобы подписать указ о роспуске парламента. Филип подписал указ, назначив досрочные выборы на 6 сентября.

Напомним, 9 июня исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филип объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.  Филипп, которому Конституционный суд страны передал полномочия президента, сразу же подписал указ о роспуске парламента Молдовы. Также и. о. президента издал указ о назначении досрочных парламентских выборов в стране. 

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Все по теме:

Молдова, Указ, Игорь Додон, Павел Филип, Роспуск парламента Молдовы, Досрочные выборы в парламент Молдовы.
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