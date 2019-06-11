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Из Дуная вытащили остатки затонувшего катера Hableanу

Из Дуная вытащили остатки затонувшего катера Hableanу
12:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Будапеште из реки Дунай подняли остатки пассажирского судна Hableany, которое затонула в результате аварии с южнокорейскими туристами.

В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувшее вследствие аварии пассажирское судно Hableany, на котором находились южнокорейские туристы. Об этом сообщает Yonhap.

"Остатки затонувшей лодки были извлечены из реки Дунай рано утром во вторник спустя около двух недель после ее смертоносного затопления, вследствие чего 26 южнокорейцев погибли или пропали без вести", - говорится в сообщении.

Как отмечается, плавающий кран поднял катер Hableany из воды под мостом Маргит в центре Будапешта. Спасатели надеются, что это поможет найти тела восьми пассажиров и капитана, судьба которых до сих пор остается неизвестной.

Операции по подъему корабля начались примерно в 6:30 утра по местному времени.

Авария прогулочного катера в Будапеште: Суд арестовал украинского капитана

Как сообщалось, 29 мая прогулочный катер Hableany во время швартовки столкнулся на реке Дунай с круизным судном Viking Sygin. Катер перевозил 33 южнокорейских туристов, с ними на борту также были два венгра-члены экипажа. Количество погибших вследствие столкновения прогулочного катера с круизным судном на Дунае в Будапеште увеличилось до 20 человек.

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Все по теме:

Будапешт, Погибшие, Река Думай, Затонуло пассажирское судно, Hableany, С туристами из Южной Кореи.
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