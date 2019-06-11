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Социалисты в Албании готовят импичмент президенту

Социалисты в Албании готовят импичмент президенту
14:15 Сегодня Телеграф

Новости мира: Социалистическая партия Албании начала реализацию импичмента президента Илира Меты.

Правящая албанская Социалистическая партия решила начать процедуру импичмента президента Илира Меты, который, по мнению социалистов, неконституционно отменил местные выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Albanian Daily News .

Процедура отстранения президента от власти должна начаться на парламентском заседании в четверг. В этот день запланированы 5-часовые дебаты, и этот вопрос стоит первым в повестке дня сессии.

Социалисты имеют 74 голоса в парламенте, а для отстранения президента нужно минимум 94.

Напомним, президент Албании Илир Мета после нескольких месяцев протестов заявил, что отменяет местные выборы , потому что проведение голосования без оппозиционных партий может привести к социальным конфликтам и повредить шансам Албании на вступление в Европейский Союз.

ЕС дал старт переговорам с Албанией о ее членстве в сообществе

Оппозиционные партии бойкотировали выборы, обвиняя правительство в том, что на выборах в 2017 году ему удалось победить благодаря скупке голосов избирателей. В середине февраля оппозиционные партии разорвали связи с парламентом и сложили мандаты.

Европейский совет 19 июня решит, должен ли ЕС открыть переговоры о вступлении с Албанией. Евродепутаты призвали албанские фракции не допустить, чтобы их конфликты провалили процесс вступления страны.

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Импичмент, Албания, Илир Мета.
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