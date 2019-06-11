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Лейбористы "готовят почву" для голосования по Brexit no-deal

Лейбористы "готовят почву" для голосования по Brexit no-deal
20:06 Сегодня Телеграф

Новости мира: Оппозиция Великобритании добивается возможности заблокировать Brexit без соглашения

Лейбористская партия Британии завтра инициирует в парламенте голосование о возможности для депутатов перебирать от правительства контроль над повесткой дня Палаты общин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Это голосование направлено на то, чтобы обеспечить позже в этом месяце голосование за блокировку Brexit без соглашения.

Инициатива лейбористов имеет поддержку и среди членов других партий.

По словам Кира Стармера, министра теневого правительства по вопросам Brexit, дискуссия о выходе Британии из ЕС среди консерваторов становится все более нелепой и безрассудной.

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"Ни у одного из вероятных кандидатов на высший пост нет надежного плана, как выйти из тупика к концу октября. Вместо этого мы стали свидетелями того, как кандидаты открыто выступают за разрушительный Brexit без соглашения и даже пытаются вовлечь королеву в политику" - сказал он.

По его словам, у депутатов будет возможность принять меры, которые могли бы помочь избежать в конце октября выхода из ЕС без соглашения.

Как сообщалось, на должность лидера Консервативной партии Британии и соответственно – на пост премьера официально претендуют 10 политиков.

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Великобритания, Лейбористская партия, Палата общин, Brexit.
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