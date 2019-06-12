За неделю истребители НАТО шесть раз поднимались в воздух из-за самолетов РФ над Балтикой

Новости мира: Авиация НАТО за неделю шесть раз сопровождала самолеты РФ над Балтией.

Истребители, осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить военные самолеты России.

Об этом сообщает минобороны Литвы.

"3-9 июня истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии шесть раз идентифицировали и сопровождали военные самолеты Российской Федерации, летевшие над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

В четырех случаях это был самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, в двух случаях — Ил-18. Они летели с материковой части РФ в Калининградскую область или же в обратном направлении.

Отмечается, что во всех случаях полет осуществлялся без включенного радиолокационного ретранслятора.