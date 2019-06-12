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США готовы в дальнейшем укреплять обороноспособность Грузии

США готовы в дальнейшем укреплять обороноспособность Грузии
06:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Соединенные Штаты готовы укреплять армию Грузии.

Соединенные Штаты остаются преданными идее усиления оборонных возможностей Грузии и поддержки ее движения в НАТО на фоне российской агрессии.

Об этом говорится в совместной декларации к 10-й годовщине провозглашения стратегического партнерства между США и Грузией.

"Только сильная и устойчивая Грузия наилучшим образом способна противостоять агрессивным действиям России и защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность", - отмечается в декларации.

В документе также подчеркивается готовность "в дальнейшем укреплять обороноспособность Грузии", в том числе с целью поддержания оперативной совместимости между вооруженными силами, способности обеспечивать территориальную оборону, сдерживать агрессию и поддерживать глобальную безопасность.

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При этом отмечается: США еще до Бухарестского саммита НАТО в 2008 году заявили, что Грузия станет членом Североатлантического альянса.

"Отношения Грузии с Альянсом содержат все практические инструменты, чтобы подготовить возможное членство", - указывается в декларации.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе находится с визитом в Вашингтоне, где состоялась, в частности, его встреча с государственным секретарем США Майклом Помпео.

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НАТО, Грузия, Майк Помпео, Мамука Бахтадзе.
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