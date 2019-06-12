В Греции перевернулась лодка с мигрантами, погибли 7 человек

Новости мира: В Греции возле острова Лесбос перевернулась лодка с мигрантами, которая направлялась из Турции, погибли 7 человек, еще 57 удалось спасти.

Возле греческого острова Лесбос перевернулась лодка с мигрантами, погибли по меньшей мере семь человек, в том числе дети. Об этом сообщает ВВС.

"По меньшей мере семь человек погибли и 57 человек были спасены, после того как лодка с мигрантами перевернулась у греческого острова Лесбос", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, лодка направлялась на Лесбос из Турции.

Вблизи порта Митилини были обнаружены тела двух детей, четырех женщин и мужчины. Местные СМИ сообщают, что все они африканского происхождения, однако власти этой информации пока не подтвердили. Поисково-спасательные работы продолжаются.