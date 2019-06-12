В аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси: фото

На закрытой таможенной арке в лондонском аэропорту Хитроу появилась новая работа известного уличного художника Бэнкси, посвященная Brexit. Об этом сообщается на странице в Instagram самого художника.
"Арка, спасенная из аэропорта Хитроу", — написал Бэнкси под фото.
На арке, предназначенной для тех, кто прибывает из ЕС, содержится надпись "Keep Out" ("Не заходить").
banksy .
Archway salvaged from Heathrow Airport.https://t.co/7vY6AAML8M pic.twitter.com/E7Jtb1Ng0o
— stevekyiv (@stevekyiv) 12 июня 2019 г.
Однако последняя буква "T" якобы отвалилась от основной надписи. Ее вместо молотка использует мышь, которая пытается сбить замок и открыть арку.
Как сообщает издание Independent, работу перевезли на престижную летнюю выставку Королевской академии в Лондоне. Издание отмечает, что своей работой Бэнкси тонко раскритиковал решение Британии покинуть ЕС.
Напомним, в Лондоне вблизи Мраморной арки в пятницу, 26 апреля, появилось новое граффити в поддержку протестов активистов природоохранной организации Extinction Rebellion. Некоторые местные СМИ считают, что авторство рисунка принадлежит известному британскому уличному художнику Бэнкси, однако сам художник пока не подтвердил своего авторства.