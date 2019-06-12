В аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси: фото

Новости мира: В лондонском аэропорту Хитроу на закрытой таможенной арке известный уличный художник Бэнкси создал новую работу, посвященную Brexit.

На закрытой таможенной арке в лондонском аэропорту Хитроу появилась новая работа известного уличного художника Бэнкси, посвященная Brexit. Об этом сообщается на странице в Instagram самого художника.

"Арка, спасенная из аэропорта Хитроу", — написал Бэнкси под фото.

На арке, предназначенной для тех, кто прибывает из ЕС, содержится надпись "Keep Out" ("Не заходить").

Однако последняя буква "T" якобы отвалилась от основной надписи. Ее вместо молотка использует мышь, которая пытается сбить замок и открыть арку.

Как сообщает издание Independent, работу перевезли на престижную летнюю выставку Королевской академии в Лондоне. Издание отмечает, что своей работой Бэнкси тонко раскритиковал решение Британии покинуть ЕС.

Напомним, в Лондоне вблизи Мраморной арки в пятницу, 26 апреля, появилось новое граффити в поддержку протестов активистов природоохранной организации Extinction Rebellion. Некоторые местные СМИ считают, что авторство рисунка принадлежит известному британскому уличному художнику Бэнкси, однако сам художник пока не подтвердил своего авторства.