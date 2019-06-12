Макрон назвал условие восстановления РФ в G8

Новости мира: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока нет прогресса в Минском процессе, о восстановлении формата G8 с РФ речи и быть не может.

Эммануэль Макрон не усматривает оснований для восстановления формата "Большой восьмерки" с Россией, но выступает за усиление динамики в стратегическом диалоге с Москвой. Об этом французский лидер заявил в интервью франкоязычному швейцарскому телеканалу RTS.

"Я считаю, что сегодня Россия должна приложить усилия... Я считаю, что пока нет четкого и действенного прогресса в Минском процессе, восстановления G8 не может быть", - подчеркнул Президент Франции, председательствующей ныне в "Большой семерке".

Поэтому, Макрон исключил участие президента РФ Владимира Путина в саммите G7, который французская сторона будет принимать 24-26 августа в городе Биарриц, из-за отсутствия прогресса в урегулировании "Украинский кризиса".

Вместо этого, он заявил, что планирует в течение ближайших недель активизировать динамику стратегического диалога с Москвой и обсудить этот вопрос лично с Путиным. Как известно, Россию исключили из формата G8 после начала военной агрессии против Украины и оккупации Крыма.