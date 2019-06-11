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Денисова и Москалькова договорились о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых

Денисова и Москалькова договорились о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых
23:45 Вт, 11 Июнь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Омбудсмены Украины и РФ договорились о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о договоренности с российской коллегой Татьяной Москальковой о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых.

Как написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук, также стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве для дальнейших действий.

"Мы обсудили вопрос возможного освобождения граждан Украины, которые удерживаются в пенитенциарных учреждениях на территории РФ, а также граждан РФ, которые содержаться в таких учреждениях Украины", - написала украинский омбудсмен.

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"Я отметила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть добрая воля освободить всех", - сообщила Денисова.

Встреча омбудсменов прошла в Москве.

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Все по теме:

Россия, Политзаключенные, Людмила Денисова, Татьяна Москалькова.
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