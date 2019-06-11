Выборы в Украине: Представителей от РФ в миссии ОБСЕ не будет

Новости Украины: На парламентских выборах в Украине наблюдателей от России в составе миссии ОБСЕ не будет.

Российская Федерация не подала список кандидатов для включения их в миссию БДИПЧ/ОБСЕ. Об этом сообщается в УНИАН.

Во время пресс-конференции глава миссии БДИПЧ в Украине посол Альберт Йонссон ответил на вопрос, подавала ли Россия кандидатур на участие в наблюдении за ходом выборов в Верховную Раду. "Нет (не подавала - ред.)", - сказал Йонссон.

Советник Бюро по демократическим институтам и правам человека по вопросам выборов Ульви Ахундлу подчеркнул, что представителей от России нет в основном составе миссии, которая на сегодняшний день работает в Киеве. В состав этой команды входят 19 экспертов.

Также Россия проигнорировала набор в группу долгосрочных наблюдателей, срок проведения которого уже истек. Отмечается, что данная группа представителей ОБСЕ, численностью около сотни участников, прибудет в Украину 16 июня.

Впереди ждет отбор краткосрочных наблюдателей. Это будет группа из почти 750 человек, которая прибудет за несколько дней до выборов.