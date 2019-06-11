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РФ усиленно готовит командиров военных частей Луганска и Донецка

РФ усиленно готовит командиров военных частей Луганска и Донецка
14:04 Сегодня Телеграф Фото: 2day.kh.ua

Вооруженные силы Российской Федерации активизировали свои силы и начали усиленную подготовку командиров, в частности военных частей Луганска и Донецка.

Также в подготовке участвует командный состав рот соединений, о чем сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"С 10 июня под руководством командующих армейскими корпусами российских оккупационных войск начато проведение сборов с командирами рот (батарей) и их заместителями. В то же время с командирами разведывательных рот соединений и частей 1 и 2 АК общие сборы проводятся отдельно", - рассказал пресс-секретарь ведомства полковник Александр Мотузяник.

Также он сообщил, что к подготовке командиров привлекаются инструкторы - специалисты высшего класса, кадровые офицеры ВС России.

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Отмечается, что в рамках военной подготовки были введены жесткие условия оценки военных, которых привлекли к сборам. По результатам этих требований часть офицерского состава уже отстранена от учений.

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Россия, РФ, Военные, Вооруженные силы, Разведка, Подготовка, ВС, Офицеры.
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