Не все страны готовы к вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании

Новости мира: Дональд Туск поприветствовал предпринятые Северной Македонией и Албанией меры для вступления в ЕС, однако не все страны-члены готовы к переговорам.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что не все государства-члены ЕС готовы начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией в ближайшие дни.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск заявил после встречи с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски.

"Вы сделали все, чего от вас ожидали. Но я хочу быть честным с вами: не все государства-члены готовы принять решение об открытии переговоров в ближайшие дни", - отметил глава Европейского совета.

Еврокомиссия повторно рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС Северной Македонии и Албании, поскольку государства выполнили все необходимые для этого условия.

Как ожидается, вопрос о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией войдет в повестку саммита ЕС 20-21 июня. В прошлом году этот вопрос отложили до устранения замечаний к процессу реформ в двух странах.

Франция и Нидерланды возглавляют в Совете ЕС оппозицию к расширению Евросоюза.

"Я лично считаю, что может быть только одно решение: начать переговоры в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии как с Северной Македонией, так и с Албанией. Вопрос сегодня – не если, а когда. И если я немного осторожен, то это потому, что я знаю: иногда достижение консенсуса между 28 странами-членами занимает больше времени, чем я бы хотел", - добавил Дональд Туск.