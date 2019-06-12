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Не все страны готовы к вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании

Не все страны готовы к вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании
14:43 Сегодня Телеграф

Новости мира: Дональд Туск поприветствовал предпринятые Северной Македонией и Албанией меры для вступления в ЕС, однако не все страны-члены готовы к переговорам.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что не все государства-члены ЕС готовы начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией в ближайшие дни.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск заявил после встречи с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски.

"Вы сделали все, чего от вас ожидали. Но я хочу быть честным с вами: не все государства-члены готовы принять решение об открытии переговоров в ближайшие дни", - отметил глава Европейского совета.

Еврокомиссия повторно рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС Северной Македонии и Албании, поскольку государства выполнили все необходимые для этого условия.

Как ожидается, вопрос о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией войдет в повестку саммита ЕС 20-21 июня. В прошлом году этот вопрос отложили до устранения замечаний к процессу реформ в двух странах.

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"Я лично считаю, что может быть только одно решение: начать переговоры в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии как с Северной Македонией, так и с Албанией. Вопрос сегодня – не если, а когда. И если я немного осторожен, то это потому, что я знаю: иногда достижение консенсуса между 28 странами-членами занимает больше времени, чем я бы хотел", - добавил Дональд Туск.

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ЕС, Албания, Дональд Туск, Северная Македония.
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