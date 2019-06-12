Новый глава МИД экстренно вызывает посла Молдовы в США

Новости мира: Глава МИД нового правительства Молдовы Нику Попеску проконсультирует посла в США.

Нику Попеску, министр иностранных дел и евроинтеграции в новом правительстве Молдовы отозвал в Кишинев для консультаций посла страны в США Кристину Балан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Глава молдавской дипмиссии в США просят прибыть в Кишинев в пятницу, 14 июня.

Попеску добавил, что проинформировал американскую власть об этом решении и его причинах, отметив, что "с этого момента любое обращение со стороны госпожи посла Балан не представляет позицию легитимной молдавской власти".

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Демпартия Молдовы распространяет в США письмо, в котором утверждает, что блок ПСРМ действует в интересах Москвы, и что распространение этого документа имеет отношение посол Молдовы в США Кристина Балан.

Сама Балан сказала, что не передавала американским партнерам никаких писем "за подписью Демпартии", но представляет в Вашингтоне "правительство Павла Филиппа".

До назначения на должность посла Молдовы в США в мае 2018 года Кристина Балан была главой управления внешних связей Демпартии. Сразу после назначения она опубликовала в американском СМИ статью о "российской угрозе" и опасности прихода к власти Партии социалистов, за которой "стоит Путин".