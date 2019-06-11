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Официальная Румыния поддержала двоевластие в Молдове

Официальная Румыния поддержала двоевластие в Молдове
15:30 Сегодня Телеграф

Новости мира: Румыния после смены власти в Молдове готова продолжать сотрудничество , но при ряде условий.

Министерство иностранных дел Румынии в своем заявлении выразило официальную поддержку смене власти в Молдове, заявляя о легитимности действий парламента в процессе формирования коалиции и нового правительства.

Как сообщает "Европейская правда", заявление румынского МИД в связи с событиями в Молдове было обнародовано во вторник.

В заявлении министерство подчеркнуло, что правящую коалиции и новое правительство сформировал парламент, "избранный демократическим путем на выборах 24 февраля".

В этом контексте МИД Румынии отметил, что Румыния как стратегический партнер Молдовы считает, что "в демократическом государстве воля народа, выраженная на голосовании и отраженная в политической конфигурации парламента, - это единственное, что обеспечивает легитимный политический процесс, основанный на диалоге".

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Румыния также выразила полную готовность продолжать сотрудничество с Молдовой при условии, что Молдова будет твердо и последовательно продолжать европейский курс, в том числе внедряя Соглашение об ассоциации с ЕС, а также проводить реформы.

"Румыния также высоко ценит сохранения актуальности позиции Республики Молдова по приднестровскому вопросу, с соблюдением территориальной целостности Республики Молдова в ее международно признанных границах и без нарушения ее проевропейского вектора", - говорится в заявлении.

МИД Румынии также призвал к спокойствию и сдержанности и отметил необходимость уважения принципов верховенства права и обеспечения мирного и всеобъемлющего перехода к выходу из кризиса.

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Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

Парламентское большинство в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ACUM избрало руководство парламента и назначило правительство во главе с проевропейским премьером Майей Санду.

Предыдущая власть считает все субботние решения парламента нелегитимным. Обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.

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Молдова, Румыния, Парламент Молдовы, МИД Румынии.
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