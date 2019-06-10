Политический кризис в Молдове: Россия признала правительство Санду

Отмечается, что "единственно возможным путем решения внутриполитического кризиса в Молдове" в РФ считают диалог всех ответственных политических сил.

Министерство иностранных дел России обнародовало официальное заявление, в котором признало новую коалицию в составе пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM, а также новое правительство во главе с Майей Санду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства", - говорится в обнародованном в понедельник заявлении российского министерства иностранных дел.

Новые органы власти в Молдове в МИД РФ называют "демократически избранными" и выражают надежду на сотрудничество с "восстановлением взаимовыгодных российско-молдавских связей".

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

Парламентское большинство в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ACUM избрало руководство парламента и назначило правительство во главе с проевропейским премьером Майей Санду.

Предыдущая власть считает все субботние решения парламента нелегитимным. Обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.

Европейский Союз на уровне Еврокомиссии и высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства.