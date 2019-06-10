Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ
Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ
Загрязнение реки Рось: Гройсман заявляет об отсутствии опасности
Загрязнение реки Рось: Гройсман заявляет об отсутствии опасности
Символическая сборная плей-офф Лиги наций: от Пикфорда до Роналду
Символическая сборная плей-офф Лиги наций: от Пикфорда до Роналду
Елена Зеленская рассказала о своей лучшей подруге
Елена Зеленская рассказала о своей лучшей подруге

Политический кризис в Молдове: Россия признала правительство Санду

Политический кризис в Молдове: Россия признала правительство Санду
15:20 Сегодня Телеграф Европейская правда

Отмечается, что "единственно возможным путем решения внутриполитического кризиса в Молдове" в РФ считают диалог всех ответственных политических сил.

Министерство иностранных дел России обнародовало официальное заявление, в котором признало новую коалицию в составе пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM, а также новое правительство во главе с Майей Санду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства", - говорится в обнародованном в понедельник заявлении российского министерства иностранных дел.

Новые органы власти в Молдове в МИД РФ называют "демократически избранными" и выражают надежду на сотрудничество с "восстановлением взаимовыгодных российско-молдавских связей".

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

Парламентское большинство в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ACUM избрало руководство парламента и назначило правительство во главе с проевропейским премьером Майей Санду.

Молдова: Санду и Филип параллельно провели заседания правительств

Предыдущая власть считает все субботние решения парламента нелегитимным. Обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.

Европейский Союз на уровне Еврокомиссии и высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Россия, Майя Санду, ACUM.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Всеукраинская аграрная рада усомнилась в одном из кандидатов в списке "Слуги народа"
03 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
04 МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
05 Приметы и обряды на 10 июня - День Евгения Тихого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гриценко и Саакашвили пойдут на выборы отдельно
Гриценко и Саакашвили пойдут на выборы отдельно
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Тимошенко возглавила список &quot;Батькивщины&quot;
Тимошенко возглавила список "Батькивщины"
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.06 - 9.06)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь