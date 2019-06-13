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Спикер парламента Молдовы рассказала, как стране выйти из политического кризиса

Спикер парламента Молдовы рассказала, как стране выйти из политического кризиса
11:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаный считает, что мирная передача власти является единственным способом, чтобы Молдова могла выйти из политического кризиса.

Мирная передача власти является единственным путем выхода Молдовы из политического кризиса. Об этом сообщает пресс-служба парламента Молдовы по итогам встречи спикера Зинаиды Гречаной с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом.

"Парламент полностью функционален, были избраны его руководящие органы, утвержден состав нового правительства и назначен генеральный секретарь законодательного органа. Секретариат парламента работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

По словам Зинаиды Гречаной, Партия социалистов и политический блок ACUM, входящие в состав парламентской коалиции, призвали руководство Демократической партии к мирной передаче власти.

Спикер проинформировала Дерека Хогана о принятых законодательных актах, а также о тех законопроектах, которые еще предстоит обсудить.

Посол в свою очередь поблагодарил за встречу, отметив, что функциональность парламента обеспечена.

В субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы объявили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока ACUM. Под соглашением подписались 60 депутатов (всего в парламенте Молдовы 101 депутат).

На заседании был избран спикер парламента - председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Молдова: Санду и Филип параллельно провели заседания правительств

Однако Конституционный суд вынес вердикт о признании неконституционными всех решений, принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период. Инстанция уже вынесла вердикт о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду премьер-министром.

Во вторник, 11 июня, президент Молдовы Игорь Додон аннулировал подписанный ранее заместителем председателя Демпартии Павлом Филиппом указ о роспуске парламента, назвав решение Конституционного суда "посягательством на национальную безопасность страны". Тем временем, государственные учреждения в Кишиневе остаются заблокированными сторонниками Демократической партии

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Парламент Молдовы, Передача власти, Мирный способ, Выход из политического кризиса, Зинаида Гречаный.
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