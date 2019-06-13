Спикер парламента Молдовы рассказала, как стране выйти из политического кризиса

Мирная передача власти является единственным путем выхода Молдовы из политического кризиса. Об этом сообщает пресс-служба парламента Молдовы по итогам встречи спикера Зинаиды Гречаной с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом.
"Парламент полностью функционален, были избраны его руководящие органы, утвержден состав нового правительства и назначен генеральный секретарь законодательного органа. Секретариат парламента работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
По словам Зинаиды Гречаной, Партия социалистов и политический блок ACUM, входящие в состав парламентской коалиции, призвали руководство Демократической партии к мирной передаче власти.
Спикер проинформировала Дерека Хогана о принятых законодательных актах, а также о тех законопроектах, которые еще предстоит обсудить.
Посол в свою очередь поблагодарил за встречу, отметив, что функциональность парламента обеспечена.
В субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы объявили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока ACUM. Под соглашением подписались 60 депутатов (всего в парламенте Молдовы 101 депутат).
На заседании был избран спикер парламента - председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.
Однако Конституционный суд вынес вердикт о признании неконституционными всех решений, принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период. Инстанция уже вынесла вердикт о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду премьер-министром.
Во вторник, 11 июня, президент Молдовы Игорь Додон аннулировал подписанный ранее заместителем председателя Демпартии Павлом Филиппом указ о роспуске парламента, назвав решение Конституционного суда "посягательством на национальную безопасность страны". Тем временем, государственные учреждения в Кишиневе остаются заблокированными сторонниками Демократической партии