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В Британии опровергли предложение оппозиции блокировать Brexit без соглашения

В Британии опровергли предложение оппозиции блокировать Brexit без соглашения
14:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Нижняя палата парламента Великобритании не поддерживает инициативу Лейбористской партии попытаться заблокировать Brexit без соглашения.

Нижняя палата парламента Великобритании отвергла инициативу Лейбористской партии, предлагавшей депутатам перенять от правительства контроль над повесткой дня, чтобы заблокировать Brexit без соглашения. Об этом сообщает BBC.

"Парламентарии отвергли инициативу Лейбористской партии взять под контроль расписание работы парламента, чтобы заблокировать последнюю попытку исключить возможность Brexit без соглашения", - говорится в сообщении.

Против этой идеи проголосовали 309 законодателей, "за" — 298. Если бы депутаты поддержали предложение, это дало бы оппонентам жесткого Brexit возможность подать в парламент законопроект, который предотвратил бы выхода Британии из ЕС 31 октября без соглашения.

Поражение лейбористов их оппоненты из Консервативной партии встретили аплодисментами. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в свою очередь заявил им, что они не будут "такими счастливыми в сентябре".

По оценке Еврокомиссии, выход Великобритании из ЕС 1 ноября 2019 года без соглашения является очень вероятным, хотя и нежелательным событием.

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Как сообщалось, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил во время выступления в Европарламенте 3 апреля 2019 года, что при отсутствии соглашения о выходе Британии придется решить три главные проблемы, прежде чем определять дальнейшие отношения с Евросоюзом. Первая касается защиты прав и свобод граждан, которые воспользовались своим правом свободного передвижения до Brexit. Вторая – уважение Британией собственных финансовых обязательств, которые страна имела как член ЕС. Наконец, третья проблема, требующая безусловного решения – соблюдение духа и буквы так называемого соглашения "Доброй пятницы", по которой были достигнуты мир и стабильность в Северной Ирландии и целостность рынка на острове Ирландия.

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Инициатива, Лейбористская партия, Нижняя палата, Блокировка, Парламент Великобритании, Brexit.
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