Скачать
Четверг, 13.06.2019
Выборы в Раду: партия "Слуга народа" обнародовала список из 201 кандидата
Партия "Слуга народа" обнародовала список из 201 кандидата
Климкин вел переговоры с лидером партии "Голос" Вакарчуком
Климкин вел переговоры с лидером партии "Голос" Вакарчуком
Гвоздик может провести объединительный бой с россиянином
Гвоздик может провести объединительный бой с россиянином
Софи Тернер прокомментировала слухи о романе с Мэйси Уильямс
Софи Тернер прокомментировала слухи о романе с Мэйси Уильямс

Спасатели эвакуировали север Италии после разрушительного наводнения

Спасатели эвакуировали север Италии после разрушительного наводнения
17:06 Сегодня Телеграф

Новости мира: Север Италии пострадал от многодневных дождей и таяния лавин с гор, что привело к серьезному потопу.

Сильное наводнение и оползни на севере Италии в районе озера Комо вынудили местные власти провести эвакуацию жителей и перекрыть часть автомобильных дорог. Об этом пишет The Local.

На территории провинции Лекко в регионе Ломбардия несколько дней не прекращаются дожди, которые вместе с таянием снегов в горах привели к сильному наводнению. Местные спасатели провели операцию по эвакуации людей с домов, ферм и кемпингов, а также прервали железнодорожное сообщение и заблокировали несколько дорог, включая туристический маршрут вокруг озера Комо. По данным региональных властей, уровень воды достигает более одного метра. Также отмечается, что в некоторых частях Ломбардии прошел град, размер которого, согласно фото местных жителей в соцсетях, достигает размера яйца.

В четверг уровень воды стал постепенно спадать, а местные коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Наводнение, Непогода, Ломбардия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов
02 "Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников
03 "Голос" и националисты перенесли передачу предвыборных документов в ЦИК
04 Недолго страдала: Марина Боржемская засветилась с новым мужчиной
05 Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ющенко обратился к Луценко с просьбой вмешаться в дело о Межигорье
Ющенко обратился к Луценко с просьбой вмешаться в дело о Межигорье
Прогноз погоды в Украине на 13 июня: жара достигнет +35°
Прогноз погоды в Украине на 13 июня: жара достигнет +35°
Зеленский пригласил Токаева посетить с визитом Киев
Зеленский пригласил Токаева в Украину
Влад Яма похвастался стальными мышцами: фото
Влад Яма похвастался стальными мышцами: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь