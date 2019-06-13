Спасатели эвакуировали север Италии после разрушительного наводнения

Новости мира: Север Италии пострадал от многодневных дождей и таяния лавин с гор, что привело к серьезному потопу.

Сильное наводнение и оползни на севере Италии в районе озера Комо вынудили местные власти провести эвакуацию жителей и перекрыть часть автомобильных дорог. Об этом пишет The Local.

На территории провинции Лекко в регионе Ломбардия несколько дней не прекращаются дожди, которые вместе с таянием снегов в горах привели к сильному наводнению. Местные спасатели провели операцию по эвакуации людей с домов, ферм и кемпингов, а также прервали железнодорожное сообщение и заблокировали несколько дорог, включая туристический маршрут вокруг озера Комо. По данным региональных властей, уровень воды достигает более одного метра. Также отмечается, что в некоторых частях Ломбардии прошел град, размер которого, согласно фото местных жителей в соцсетях, достигает размера яйца.

В четверг уровень воды стал постепенно спадать, а местные коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды.