Экстрадиция Ассанжа: Великобритания дала ответ США

Новости мира: МВД Великобритании дало разрешение на экстрадицию Ассанжа в США.

Министр внутренних дел Великобритании подписал прошение об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, где ему предъявили обвинение в несанкционированном доступе к секретной информации. Об этом сообщил сам министр внутренних дел Саджид Джавид в эфире BBC Radio, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Он по праву за решеткой. Существует запрос об экстрадиции в США, вчера я подписал распоряжение об экстрадиции", — отметил британский чиновник.

После решения Джавида судьбу Ассанжа в Великобритании должен решить суд, заседание назначено на завтра, на 14 июня.

Как отметило издание, Ассанжу грозит обвинительное заключение по 18-ти пунктам, выданный Министерством юстиции США, который включает обвинения по закону о шпионаже. Его, в частности, обвиняют в истребовании и обнародовании секретной информации.

Как известно, власти США выяснили основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам. Запрос об экстрадиции Ассанжа был направлен британской стороне 6 июня.