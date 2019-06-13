Скачать
Четверг, 13.06.2019
ООН: на Донбассе стабильно снижается смертность гражданских лиц
ООН: на Донбассе стабильно снижается смертность гражданских лиц
Выборы в Раду: Первые 50 имен в списке "Европейской солидарности"
Выборы в Раду: Первые 50 имен в списке "Европейской солидарности"
Гвоздик может провести объединительный бой с россиянином
Гвоздик может провести объединительный бой с россиянином
Разделили обязанности: Меган Маркл кормит ребенка, а муж меняет подгузники
Разделили обязанности: Меган Маркл кормит ребенка, а муж меняет подгузники

Экстрадиция Ассанжа: Великобритания дала ответ США

Экстрадиция Ассанжа: Великобритания дала ответ США
19:39 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: МВД Великобритании дало разрешение на экстрадицию Ассанжа в США.

Министр внутренних дел Великобритании подписал прошение об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, где ему предъявили обвинение в несанкционированном доступе к секретной информации. Об этом сообщил сам министр внутренних дел Саджид Джавид в эфире BBC Radio, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Он по праву за решеткой. Существует запрос об экстрадиции в США, вчера я подписал распоряжение об экстрадиции", — отметил британский чиновник.

После решения Джавида судьбу Ассанжа в Великобритании должен решить суд, заседание назначено на завтра, на 14 июня.

Джонсон получил значительную поддержку Консервативной партии

Как отметило издание, Ассанжу грозит обвинительное заключение по 18-ти пунктам, выданный Министерством юстиции США, который включает обвинения по закону о шпионаже. Его, в частности, обвиняют в истребовании и обнародовании секретной информации.

Как известно, власти США выяснили основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам. Запрос об экстрадиции Ассанжа был направлен британской стороне 6 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Великобритания, Экстрадиция, Джулиан Ассанж, Саджид Джавид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов
02 "Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников
03 "Голос" и националисты перенесли передачу предвыборных документов в ЦИК
04 Недолго страдала: Марина Боржемская засветилась с новым мужчиной
05 Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Подрывают основы государственности&quot;: Вакарчук раскритиковал заявление Тимошенко
Вакарчук раскритиковал заявление Тимошенко
Кучма и Лайчак объявят &quot;хлебное перемирие&quot; на Донбассе
Кучма и Лайчак объявят "хлебное перемирие" на Донбассе
ВСУ отрабатывают навыки войны на учениях &quot;Sаber Guardian-2019&quot;
ВСУ отрабатывают навыки войны на учениях в Румынии
Появился первый трейлер к фильму &quot;Боль и слава&quot; (Видео)
Появился первый трейлер к фильму "Боль и слава" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь