Парламент Албании признал незаконным предложение президента по отмене выборов

Новости мира: Парламент Албании признал неконституционной попытку президента отменить выборы.

Парламент Албании признал неконституционной попытку президента Илира Меты отменить муниципальные выборы.

Об этом сообщает АР.

"Парламент Албании проголосовал за принятие резолюции, признающей неконституционной попытку президента Илира Меты отменить муниципальные выборы", - говорится в сообщении.

Мета 9 июня решил отменить местные выборы, назначенные 30 июня, из опасений, что голосование будет "недемократическим" без участия политической оппозиции.

Однако в признанной парламентом резолюции шаг назван "абсолютно незаконным, поскольку он выходит за рамки конституционных и правовых полномочий президента".

Премьер-министр Эди Рама настаивает на том, чтобы муниципальные выборы были проведены в соответствии с графиком и политический "шантаж" не использовался для проведения досрочных парламентских выборов.

Как сообщалось ранее, в феврале 2019 года в Албании начались протесты. Оппозиция требует проведения новых выборов и отставки премьера Рамы, который занимает должность с 2013 года. Правящую Албанскую социалистическую партию и ее главу обвиняют в фальсификации результатов выборов и коррупции. В конце февраля более 60 депутатов от Демократической партии Албании и ее союзников сдали свои мандаты в знак протеста.