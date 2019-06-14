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Организатор полета президента Польши в Смоленск осужден

Организатор полета президента Польши в Смоленск осужден
00:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Экс-глава канцелярии премьера Польши признан виновным в авиакатастрофе, приведшей к гибели президента Польши.

Варшавский окружной суд в четверг признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского в преступной халатности, приведшей 10 апреля 2010 года к крушению лайнера под Смоленском, на борту которого находились тогдашний президент страны Лех Качиньский и представительная делегация польского руководства, сообщает польское радио.

Согласно вердикту суда, Арабский не предпринял необходимых действий для того, чтобы всячески препятствовать тому, чтобы этот полет состоялся.

"Суд признает Томаша Арабского виновным в том, что в период с 16 марта 2010 года по 10 апреля 2010 года не выполнил обязательств, возложенных на него должностью главы канцелярии премьер-министра, предусматривающей координацию полетов самолетов Военно-воздушных сил Польши", - говорится в вердикте суда.

"В связи с запланированным на 10 апреля 2010 года зарубежным визитом в Россию президента Польши и сопровождавших его особ он допустил возможность использования специального воздушного транспорта, зная о том, что в Смоленске нет аэродрома, на котором было бы возможно произвести приземление", - отмечается в документе.

"Кажется очевидным каждому, что обвиняемый не мог не быть осведомлен о том, что принимающая сторона объявила аэропорт закрытым", - заявил судья Хуберт Гансиор.

По 42 пунктам обвинения Арабский приговорен к 10 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года. Вердикт не является окончательным и может быть обжалован.

Кроме Томаша Арабского суд вынес решения еще по четырем обвиняемым - двум бывшим сотрудникам канцелярии премьера, а также двум бывшим сотрудникам посольства Польши в Москве.

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Самолет Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский и сопровождавшие его лица, в плохую погоду и в условиях низкой видимости разбился в районе Смоленска 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе и Качиньский.

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Авиакатастрофа, Польша, Смоленск, Лех Качиньский, Томаш Арабский.
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